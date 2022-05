Männer bei Streit mit Messer verletzt

Berlin. Bei einem Streit in Berlin-Neukölln sind zwei Männer mit Messerstichen verletzt worden. Die 24- und 25 Jährigen stritten sich am Freitagabend mit zwei flüchtig Bekannten in der Nogatstraße, wie die Polizei mitteilte. Grund für den Streit sollen Zahlungen für Renovierungsarbeiten gewesen sein. Dabei soll einer der Bekannten plötzlich ein Messer gezogen haben und damit den 24 Jahre alten Mann und seinen Schwager gestochen haben. Angehörige brachten die Verletzten in ein Krankenhaus, dort alarmierten Mitarbeiter die Polizei. Während der 25-Jährige die Klinik wieder verlassen konnte, musste der jüngere Mann stationär versorgt werden.

© dpa-infocom, dpa:220521-99-378862/2

