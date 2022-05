Union Berlin in Sommervorbereitung mit sieben Testspielen

Berlin. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin plant in Vorbereitung auf die neue Saison mindestens sieben Testspiele und ein Trainingslager vom 11. bis 20. Juli in Österreich. Das gaben die Köpenicker am Samstag bekannt. Als Saisonauftakt hat Union am 9. Juli ein Spiel gegen die Bohemians Dublin im Stadion An der Alten Försterei ausgegeben.

Cheftrainer Urs Fischer erwartet die Profis am 20. Juni zum Trainingsauftakt. Nach den üblichen medizinischen Tests, plant der Club am 23. Juni traditionell nach Bad Saarow zu reisen. Im Anschluss an das viertägige Kurztrainingslager sollen drei Testspiele auswärts folgen, bevor Dublin in die Wuhlheide kommt. Der letztjährige Teilnehmer an der Qualifikation zur Conference League aus der irischen Hauptstadt gastiert erstmals in Berlin.

Im Trainingslager in Österreich sind zwei weitere Testspiele am 15. und 16. Juli geplant, ehe die Generalprobe für die neue Saison für den 23. Juli im eigenen Stadion angesetzt ist. Vom 29. bis 31. Juli wird die erste DFB-Pokal-Runde ausgetragen, ehe der Bundesliga-Start vom 5. bis 7. August stattfindet.

© dpa-infocom, dpa:220521-99-378817/2