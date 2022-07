Berlin: 70-Jähriger aus Neukölln spurlos verschwunden - Polizei bittet um Mithilfe

Berlin. Der seit dem 19. Mai 2022 vermisste 70-Jährige aus Buckow ist tot. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Spaziergängerin habe am 21. Juni den Leichnam des zwischenzeitlich identifizieren Mannes in einer Grünanlage in der Nähe seiner Wohnanschrift gefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes liegen laut Polizei nicht vor.

( BM )