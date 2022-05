Autofahrer rammt E-Scooter und flüchtet

Berlin. Ein Autofahrer hat in Berlin-Mitte einen E-Scooter-Fahrer angefahren und ist anschließend geflüchtet. Beim Abbiegen am frühen Samstagmorgen in die Schwedter Straße nahm der Autofahrer dem 32-jährigen Mann, der per E-Scooter in Richtung Mauerpark unterwegs war, die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge berührten sich, danach prallte der 32-Jährige gegen ein geparktes Auto. Rettungskräfte brachten den am Kopf verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr davon.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.