Vater und Sohn werden schwulenfeindlich beleidigt

Berlin. Ein Betrunkener hat am Berliner Alexanderplatz einen Vater und seinen Sohn beleidigt und bespuckt. Der 49-Jährige führte seinen geistig behinderten Sohn am Freitagabend durch das Zwischengeschoss der Bahnstation an Alexanderplatz, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei wurden sie von dem 34-jährigen plötzlich mehrfach schwulenfeindlich bepöbelt. Der Betrunkene soll dem Vater zudem ins Gesicht gespuckt haben. Sicherheitsleute der BVG hielten den Angreifer fest und übergaben ihn der alarmierten Polizei.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.