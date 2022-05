Mehrere Verletzte bei Streit an Berliner Club

Berlin. Bei Auseinandersetzungen an einem Club in Berlin-Mitte sind eine Frau und drei Männer verletzt worden. Eine 20-Jährige war am frühen Samstagmorgen in der Diskothek in der Mohrenstraße zunächst mit einer anderen Frau aneinander geraten, wie die Polizei mitteilte. Diese habe dann mit einer Flasche geworfen und die 20-Jährige am Kopf getroffen. Bevor die Angreiferin flüchtete, soll sie noch Pfefferspray versprüht haben.

Zahlreiche Gäste liefen daraufhin ins Freie, ein 45-jähriger Mitarbeiter erlitt Atemwegsreizungen wegen des Sprays. Die am Kopf verletzte Frau wurde von Gästen aus dem Lokal getragen und kam in ein Krankenhaus.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als die Polizei vor Ort war, gerieten zwei Männer auf dem Bürgersteig gegenüber des Clubs aneinander. Die beiden 20- und 21-Jährigen sollen sich nach Polizeiangaben mit Fäusten gegenseitig ins Gesicht geschlagen haben. Sie wurden von den Beamten getrennt. Beide erlitten leichte Gesichtsverletzungen und bekamen Anzeigen wegen Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:220521-99-377951/3