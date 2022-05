Brandenburg: Inzidenz sinkt auf tiefsten Stand seit November

Potsdam. Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen ist in Brandenburg so niedrig wie zuletzt im November vergangenen Jahres. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich nach den amtlichen Daten rechnerisch 202,7 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut am Samstag mitteilte. Damit hat sich der Wert innerhalb von etwas mehr als zwei Wochen halbiert. Am höchsten ist die Inzidenz noch im Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 275,3, am niedrigsten im Landkreis Havelland mit 129,3. Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohner in einer Woche ging ebenfalls zurück und lag am Samstag bei 1,9.

© dpa-infocom, dpa:220521-99-376483/2

