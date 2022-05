Fahrer stirbt bei Unfall: Auf Smartphone lief noch Video

Lauchhammer. Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen bei Lauchhammer (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) mit seinem Wagen tödlich verunglückt. Der 42-jährige Mann starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Wagen zwischen Lauchhammer und Grünewalde nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren sein. Anschließend soll sich das Auto überschlagen haben. Bei der Unfallaufnahme soll in dem Wagen ein noch laufendes Video auf einem Smartphone gefunden worden sein. Weitere Details waren dazu zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220520-99-369169/3

