Hertha rechnet nicht mit Lotka im Relegations-Rückspiel

Berlin. Hertha-Trainer Felix Magath muss auch im Rückspiel der Bundesliga-Relegation ohne seinen Stammtorwart Marcel Lotka auskommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rechnen die Berliner nicht mit einem Einsatz des 20-Jährigen am Montag (20.00 Uhr/Sky und Sat.1) beim Hamburger SV. Grund ist nicht der Nasenbeinbruch Lotkas, Probleme bereiten die Folgen der leichten Gehirnerschütterung, die sich der Schlussmann beim 1:2 im letzten regulären Saisonspiel bei Borussia Dortmund zugezogen hatte.

In Hamburg wird wieder mit einem Einsatz von Oliver Christensen im Hertha-Tor gerechnet. Der 23 Jahre alte Däne war beim 0:1 im Hinspiel am Donnerstagabend zu seinem Profi-Debüt für die Berliner gekommen. Beim Gegentreffer von Ludovit Reis hatte er eine unglückliche Figur gemacht, war von Magath aber von jeder Schuld freigesprochen worden.

Im Training der Berliner am Freitag fehlten neben Lotka weiterhin auch der angeschlagene Stürmer Davie Selke und Verteidiger Marton Dardai wegen muskulärer Probleme. Kevin-Prince Boateng war wie häufiger zuletzt wegen privater Angelegenheiten freigestellt. Die Hertha will in Hamburg noch den siebten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte verhindern.