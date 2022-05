Zusammenstoß mit Auto: Zwei Personen auf Fahrrad verletzt

Berlin. Zwei Menschen auf einem Fahrrad sind in Berlin-Neukölln von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen mitteilte, fuhr ein 35-Jähriger am späten Donnerstagabend in der Flughafenstraße mit seiner 33-jährigen Freundin auf dem Gepäckträger Fahrrad, als er mit einem Auto zusammenstieß. Nach Angaben der Polizei soll der 20-jährige Autofahrer rückwärts aus einer Parkplatzausfahrt gefahren sein.

Der 35-Jährige und die 33-Jährige wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, die Frau wurde stationär aufgenommen.

