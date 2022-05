Bundesliga-Relegation Magath will mit Hertha in der Relegation gegen HSV vorlegen

Berlin. Im ersten von zwei Endspielen wollen sich Hertha BSC und Trainer Felix Magath in der Bundesliga-Relegation gegen den Hamburger SV eine gute Ausgangsposition für den Klassenerhalt verschaffen. Magath, der dem HSV als ehemaliger Spieler, Manager und Trainer eng verbunden ist, sieht seine Herthaner vor der ersten Partie im heimischen, wohl ausverkauften Olympiastadion am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in der Favoritenrolle. Die Berliner wollen den siebten Abstieg vermeiden. Der ehemalige Bundesliga-Dino aus Hamburg will nach vier Spielzeiten in der zweiten Liga endlich zurück in die oberste Spielklasse.

Die Form der letzten Wochen spricht eher für die Hanseaten. Mit fünf Siegen in Serie gelang dem HSV noch der Sprung auf Platz drei. Die Hertha vergab dagegen in der Liga drei Matchbälle für den Klassenerhalt - zuletzt beim 1:2 in Dortmund. Dort zog sich auch Torwart Marcel Lotka einen Nasenbeinbruch und eine leichte Gehirnerschütterung zu. Sein Einsatz ist fraglich. Definitiv ausfallen werden bei der Hertha die angeschlagenen Davie Selke und Marton Dardai. Mittelfeldabräumer Santiago Ascacibar fehlt wegen einer Gelb-Sperre.

