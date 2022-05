Festival in Berlin

Festival in Berlin Tempelhof Sounds 2022 in Berlin: Das müssen Besucher wissen

Berlin. Das Festival Tempelhof Sounds findet 2022 erstmals auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof statt. Vom 10. bis 12. Juni 2022 werden an den historischen Hangars täglich bis zu 35.000 Festivalgäste erwartet.

Tempelhof Sounds in Berlin: Line-up - Alle Bands des Festivals

Freitag, 10. Juni 2022:

Florence + The Machine

The Libertines

Two Door Cinema Club

Parcels

Freya Ridings

Balthazar

Molchat Doma

L'Impératrice

Baby Queen

My Ugly Clementine

Just Mustard

Together Pangea

Trixie Whitley Bilbau

Samstag, 11. Juni 2022:

Muse

Alt-J

Idles

Sophie Hunger

Maximo Park

Johnossi

Wolf Alice

Barns Courtney

Holly Humberstone

The Gardener & The Tree

Hinds

Cleopatrick

Black Honey

The Pale White

Sonntag, 12. Juni:

The Strokes

Interpol

Royal Blood

Courtney Barnett

Fontaines D. C.

Big Thief

Anna Calvi

Kat Frankie

Griff

Faye Webster

Pale Waves

Bow Anderson

Pillow Queens

Talk Show

Tempelhof Sounds: Tickets - Alle Infos zum Kauf

Tickets für das Tempelhof-Sounds-Festival gibt es als Festivalpass und als Tagespass. Außerdem werden VIP-Upgrades angeboten. Alle Ticket-Optionen in der Übersicht:

Festivalpass: 189 Euro

VIP-Upgrade Festivalpass: 249 Euro

Tagespass Freitag: 89 Euro

VIP-Upgrade Tagespass Freitag: 99 Euro

Tagespass Samstag: 89 Euro

VIP-Upgrade Tagespass Samstag: 99 Euro

Tagespass Sonntag: 89 Euro

VIP-Upgrade Tagespass Sonntag: 99 Euro

Mit einem VIP-Upgrade hat man laut Veranstalter Zugang zu einer der Lounges (Terrassen) mit freier Sicht auf die Hauptbühne. Dort gebe es Sitzecken und kostenpflichtige Getränke-Angebote. VIP-Gäste müssen an der Bar nicht Schlangestehen und erhalten Zugang zu separaten sanitären Anlagen, versprechen die Veranstalter. Gegen Gebühr gibt es zudem Backstageführungen. Die Nutzung des VIP-Upgrades ist nur in Verbindung mit einem regulären Festivalpass möglich, heißt es auf der Website.

Tickets gibt es unter www.tempelhofsounds.de/tickets oder bei www.eventim.de oder telefonisch unter 01806–853 753.

Tempelhof Sounds: Anreise - So kommt man zum Festival

Der Zugang erfolgt über Tor 10 am Tempelhofer Damm (Eingang Flughafen Tempelhof Peter-Strasser-Weg).

Tempelhof Sounds kooperiert mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Alle Fahrten mit den Transportmitteln der BVG sind bereits im Ticketpreis enthalten. Das Ticket ist an den Veranstaltungstagen jeweils zwei Stunden vor dem offiziellen Einlass und bis 3 Uhr am Folgetag im Tarifbereich Berlin ABC gültig. Nur das Ticket, nicht das Festivalbändchen, ist als als Fahrnachweis gültig.

U-Bahn: Mit der U-Bahn-Linie 6 bis zur Haltestelle „Platz der Luftbrücke“ oder „Tempelhof“.

Mit der U-Bahn-Linie 6 bis zur Haltestelle „Platz der Luftbrücke“ oder „Tempelhof“. S-Bahn: Mit der S-Bahn-Linie S41, S42, S45 oder S46 bis zur Haltestelle „Tempelhof“.

Mit der S-Bahn-Linie S41, S42, S45 oder S46 bis zur Haltestelle „Tempelhof“. Bus: Mit der Stadtbuslinie 104 bis zur Haltestelle „Platz der Luftbrücke“ oder mit der Stadtbuslinie 140 bis zur Haltestelle Tempelhof.

Tempelhof Sounds: Infos zum Festivalgelände

Auf das Veranstaltungsgelände kommen Besucher nur mit einem Festivalbändchen. Das gibt es am Einlass im Tausch für die gültige Eintrittskarte und wird um das Handgelenk befestigt. Der Einlass zum Veranstaltungsgelände ist nur mit einem Original-Festivalbändchen möglich, welches einen unbeschädigten und geschlossenen Original-Verschluss hat.

Am Einlass zum Festival finden Sicherheitskontrollen statt. Rucksäcke und große Taschen sollten zuhause gelassen werden. Erlaubt sind Taschen in der Größe bis DIN A 4. Flüssige Hygiene- und Gesundheitsartikel bis 100 ml (max. 2 Stück pro Person) in geeigneten Plastikgefäßen sind gestattet, genau wie kleine Regenschirme oder ein Regenponcho.

Nicht erlaubt sind:

Speisen und Getränke jeglicher Art

Glasflaschen und Gläser jeglicher Art (z.B. Weinflaschen/Schnapsflaschen/Weingläser) sind auf dem gesamten Festivalgelände verboten

Taschen, Rucksäcke aller Art größer als DIN A4

gefüllte Tetra-Paks/Trinkflaschen

Dosen, Kanister, Trinkrucksäcke & Plastikflaschen

Schuss-, Hieb-, Stich- und sonstige Waffen aller Art

Sägen, Äxte, Beile und vergleichbares Werkzeug

Feuerwerkskörper, Wunderkerzen, Sternwerfer und sonstige pyrotechnische Gegenstände aller Art (u.a. Bengalische Feuer)

Stühle, Sitzmöbel und Sitzgelegenheiten (z.B. Styroporwürfel)

Aufzeichnungsgeräte: professionelles Ton-, Foto- und Videoequipment

Tiere aller Art – mit Ausnahme von Assistenzhunden – sind auf dem Veranstaltungsgelände zu keiner Zeit erlaubt

Sperrige Gegenstände wie Fahnenstangen, Selfie Sticks, große Regenschirme, Motorradhelme