Polizei wegen Brandserie in Staaken unterwegs

Berlin. Die Berliner Polizei ermittelt weiter wegen der ungeklärten Brandserie in Spandau. Die Beamten sowie ein Vertreter des Wohnungsunternehmens Gewobag seien demnach am Dienstag erneut im Stadtteil Staaken unterwegs gewesen, um Hinweise zu erfragen. Zudem wollten sie daran zu erinnern, Türen geschlossen und Flure sowie Treppenhäuser frei von brennbaren Gegenständen zu halten, wie die Polizei am Mittwoch twitterte. Seit dem Spätsommer und Herbst 2021 werden in der Gegend immer wieder Brände gemeldet, meist in Kellern von Hochhäusern. Für Hinweise hat die Polizei eine Belohnung von bis zu 1000 Euro ausgelobt.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-342388/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.