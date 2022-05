Wetter Berlin: Starkregen möglich - Unwetter nicht ausgeschlossen

Ab Freitagabend kann es in Berlin Starkregen, Hagel und stürmischen Böen geben. Für ganz Deutschland werden sogar Tornados erwartet.

Berlin: Autos und Motorräder fahren bei starkem Regen über die überflutete Friedrichstraße in Berlin-Mitte (Archivbild vom 25. Juli 2021).

Wetter in Berlin

Wetter in Berlin Starkregen in Berlin möglich - Unwetter nicht ausgeschlossen

Berlin. In Berlin und Brandenburg bahnt sich am Freitag eine turbulente Wetterlage an. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigte, kann es ab dem Freitagabend zu Schauer und Gewitter kommen. Die Meteorologen erwarten lokal Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.

Das Gewitter setzt sich demnach auch in der Nacht zu Sonnabend fort. Es gebe zeitweise schauerartigen Regen, der teils "gewittrig durchsetzt" und kräftiger ausfalle. Örtlich seien unwetterartige Starkregenmengen nicht ausgeschlossen, wie die DWD-Meteorologen ankündigten.

Am Sonnabend klinge das Gewitter dann ab. Zwar gebe es örtlich noch Schauer, die meiste Zeit bleibe es aber trocken. Die Schauerneigung nehme zum Abend weiter ab.

Für ganz Deutschland spricht der DWD am Freitag von einem "schweren Unwetter". Erwartet werden demnach extrem heftiger Starkregen (teils mehr als 40 mm/h), örtlich Sturm- bis Orkanböen (um 100 km/h) und großer Hagel (3-5 cm) . Am Freitag seien eventuell Tornados nicht auszuschließen.

Auch der Meteorologe Jörg Kachelmann schrieb: "Es erwartet uns eine brisante Unwetterlage mit der Gefahr schwerer Gewitter, heftiger Böen, massivem Starkregen und großem Hagel. Besonders am Freitag sind auch extreme Unwetter nicht ausgeschlossen."

Wetter Berlin: Das ist die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes

Donnerstag, 19.5.: Heiter und trocken, zeitweise Durchzug hoher Wolkenfelder und im Tagesverlauf von Westen mehr Bewölkung, trocken. Heiß, Höchsttemperatur 28 bis 31 Grad. Überwiegend schwacher Südost- bis Südwestwind. In der Nacht zum Freitag wechselnd, teils stark bewölkt. Örtlich Schauer, vereinzelt Gewitter. Abkühlung auf 17 bis 14 Grad. Schwacher Wind, auf West drehend.

Freitag, 20.5.: Zunächst neben Wolken oftmals auch heitere Abschnitte und trocken. Im Nachmittagsverlauf und am Abend von Sachsen-Anhalt und Sachsen her Bewölkungsverdichtung sowie gebietsweise Schauer und örtliche Gewitter. Lokal Starkregen, Hagel und stürmische Böen (Bft 8). Temperaturanstieg auf 25 bis 29 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Sonnabend viele Wolken und zeitweise schauerartiger Regen, teils gewittrig durchsetzt und kräftiger ausfallend. Örtlich unwetterartige Starkregenmengen nicht ausgeschlossen. Temperaturrückgang auf 16 bis 13 Grad. Mäßiger, zunehmend frischer Wind mit Windböen (Bft 7) aus West.

Sonnabend, 21. 5.: Wechsel von vielen Wolken und gelegentlich heiteren Abschnitten. Örtlich Schauer, die meiste Zeit aber trocken. Am Abend Bewölkungsrückgang und abnehmende Schauerneigung. Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus West bis Nordwest mit zeitweise Windböen (Bft 7), örtlich stürmische Böen (Bft 8), am Abend allmählich nachlassend. In der Nacht zum Sonntag wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 12 bis 9 Grad. Schwacher westlicher Wind.

