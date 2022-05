Oder-Spree Einbruchsserie in Fürstenwalde: Verdächtiger in U-Haft

Fürstenwalde. Ein Mann, der mehrere Einbruchsdiebstähle in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) begangen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige wurde am Dienstag an seiner Wohnanschrift in Fürstenwalde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Demnach handelt es sich bei dem Mann um einen registrierten Intensivtäter, der zuvor bereits mit fast 100 Straftaten in Erscheinung getreten war, wie ein Polizeisprecher sagte. Darunter seien überwiegend Eigentums-, aber auch Drogendelikte.

Den Angaben zufolge soll der Mann zum Teil mit weiteren Tatverdächtigen seit Ende 2021 in mehrere Bäckereien und Kitas eingebrochen sein und dort Bargeld und technische Geräte, wie Mobiltelefone und Tablets, gestohlen haben. Durch einen Hinweis mehrerer Zeugen konnte der Mann am 7. März auf frischer Tat gestellt werden, als er in eine Bäckerei einbrechen wollte, wie der Sprecher sagte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 22. März wurden mehrere Tablets, ein Fotoapparat und ein Handy sichergestellt, die den Straftaten zugeordnet werden konnten. Die Polizei ermittelt auch gegen weitere Verdächtige, machte dazu aber keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-340582/2