Berliner Bibliothekenchef: Neubau dringend nötig

Berlin. Der Generaldirektor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB), Volker Heller, hat für den geplanten großen Neubau in Kreuzberg geworben. Die neue Bibliothek werde an diesem Standort dringend gebraucht, erklärte Heller am Mittwoch zum symbolischen Spatenstich für ein Übergangs-Gebäude mit Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Die stark genutzte Amerika-Gedenkbibliothek am Halleschen Tor braucht mehr Platz. Deswegen wird ein temporäres Haus errichtet, bevor der große Neubau kommen soll.

Notwendig sei das auf fünf Jahre angelegte Gebäude auch, weil der Neubau, der schon seit langem versprochen sei, weiter auf sich warten lasse, so Heller. "Während die Senatsverwaltung für Kultur sich stark für das Projekt einsetzt, ist bei anderen Beteiligten das Verständnis für die Dringlichkeit des Projektes noch entwicklungsfähig." Die bis 1954 errichtete Amerika-Gedenkbibliothek war ein Geschenk der Amerikaner an Westberlin nach dem Ende der sowjetischen Blockade. Sie galt als "Fenster des Westens", heute gehört sie zur ZLB.

