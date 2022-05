Landtag und Nonnemacher lehnen Grundförderung der Tafeln ab

Obst und Gemüse in Kisten liegen in einem Regal.

Angesichts steigender Lebensmittelpreise strömen in Brandenburg immer mehr Menschen zu den Tafeln. Doch die ehrenamtlichen Hilfsorganisationen sind selbst in existenzielle Not geraten. Die Landesregierung lehnt einen Rettungsschirm grundsätzlich ab.