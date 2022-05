Tricks und Training: Harlem Globetrotters besuchen Kinder

Es ist ein aufregender Tag für Kinder bei einem Basketballverein in Friedenau. Zwei Spieler von den Harlem Globetrotters zeigten ihnen ihre spektakulären Basketball-Tricks.

Berlin. Die Kinder vom Berliner Basketballverein Friedenauer TSC haben mit den weltbekannten Harlem Globetrotters trainiert. Thunder Law und Teamkamerad Flip White spielten am Dienstag mit dem U11- und U12-Basketballnachwuchs in der Schöneberger Sporthalle. "Es bedeutet mir viel hier zu sein und mit den Kindern zu trainieren, die solch eine Leidenschaft für Basketball haben", sagte Thunder Law, der vier Mal im Guinness-Buch der Rekorde steht - unter anderem dafür, dass er einen Ball rückwärts aus 25 Metern in den Korb traf.

Nach einer kleinen Showeinlage der legendären Ballzauberer aus den USA teilten sich die Kinder in zwei Gruppen auf. Im Wechsel warfen die jungen Spieler den Ball ins Netz und bekamen dabei Tipps von den Profis. "Ich habe noch nie bekannte Basketballspieler kennengelernt, deshalb ist das heute sehr besonders", sagte die elfjährige Elif.

Natürlich zeigten die Spieler den Kindern auch einige ihrer Basketball-Tricks. Die Harlem Globetrotters seien Botschafter des guten Willens, sagte Thunder Law. Eine Sache, die er bei ihren Shows in über 120 Ländern gelernt habe, sei: "Wir sprechen alle eine andere Sprache, aber die weltweite Sprache ist ein Lächeln, jeder versteht ein Lächeln." Dass sich die Menschen gut fühlen, sei ihr Ziel.

Im Herbst dieses Jahres gehen die Harlem Globetrotters mit ihrer neuen Basketballshow auf Deutschlandtournee. Ihr Hauptaugenmerk legen die Showmaster auf Familienunterhaltung. Darüber hinaus engagieren sie sich für soziale Projekte in den USA. Der Friedenauer TSC 1886 gehört zu den Berliner Stützpunktvereinen des Bundesprogramms Integration durch Sport. Die Basketball-Abteilung des Vereins hat rund 540 Mitglieder, davon sind rund 400 Kinder und Jugendliche.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-334705/3