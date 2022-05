Alba Berlin in Bamberg: "Müssen Lösungen finden"

Berlin. Alba Berlin will am Donnerstag den frühzeitigen Halbfinaleinzug in der Basketball-Bundesliga perfekt machen. "Wir wollen es auf jeden Fall", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann. Mit einem Sieg im dritten Viertelfinalspiel bei Brose Bamberg (19.00 Uhr/Magentasport) würde der Titelverteidiger die Best-of-five-Serie nach den zwei Heimsiegen glatt mit 3:0 für sich entscheiden.

Doch die Berliner erwartet bis dahin noch ein hartes Stück Arbeit - wie schon im zweiten Spiel am Sonntag. "Wir werden wieder ein ähnliches Spiel zu erwarten haben. Also mit viel Physis und hoher Intensität. Mit ihren Fans im Rücken wird es noch schwieriger. Wir müssen uns auf ein enges und kompliziertes Spiel einstellen und Lösungen finden", sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Denn für Bamberg geht es schon um alles. "Sie werden noch einmal alles reinpacken", warnte Thiemann.

Deshalb macht sich Alba auch keinen Druck. "Wir sind nicht davon besessen, unbedingt dieses Spiel gewinnen zu müssen", sagte Ojeda. Die Berliner hätten auch in einem möglichen vierten Spiel am Sonntag in Bamberg noch einen Matchball. "Wir wollen die Serie gewinnen, egal wie. Aber natürlich so schnell, wie möglich", sagte Youngster Malte Delow.

Die Zurückhaltung hat auch damit zu tun, dass Alba erhebliche Personalprobleme auf den großen Positionen plagen. Thiemann konnte wegen einer Knieschwellung nicht trainieren. Sein Center-Kollege Christ Koumadje musste ohne Praxis in die Playoffs gehen und Ben Lammers plagen weiterhin muskuläre Probleme. Sein Einsatz in Bamberg ist äußerst fraglich.

Und auch der Einsatz von Luke Sikma ist noch offen. Der erkrankte Kapitän musste am Sonntag passen und war auch am Dienstag noch nicht wieder fit. "Wir werden es versuchen, weil wir ihn brauchen. Aber wir sind uns natürlich nicht sicher, ob es klappt", sagte Trainer Israel Gonzalez.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-334612/3