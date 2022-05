Fußball HSV-Trainer: "Mit Elan und Vorfreude" in die Relegation

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV und sein Trainer Tim Walter gehen "mit Elan und Vorfreude" in das erste Relegations-Duell am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) mit dem Erstligisten Hertha BSC. "Wir haben die letzten fünf Spiele gewonnen und sieben Punkte aufgeholt", sagte der HSV-Coach am Dienstag bei der Pressekonferenz vor der Partie: "Das haben wir Hertha vielleicht voraus."

Auch am vergangenen Sonntag sei die HSV-Mannschaft nach einem 0:1-Rückstand bei Hansa Rostock zurückgekommen und habe sich dank ihres Willens das 3:2 und den dritten Platz gesichert. "Der Charakter kann eine ausschlaggebende Rolle spielen", glaubt Walter, der allerdings vor der großen individuellen Qualität der Berliner warnte.

