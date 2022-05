Wahlkreisbüro von Innensenatorin bemalt: "Keine Kotti-Wache"

Berlin. Das Wahlkreisbüro von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) ist mutmaßlich von Linksextremisten beschädigt und bemalt worden. Auf die Fassade des Gebäudes im Stadtteil Biesdorf in Berlin-Marzahn wurde in der Nacht zu Dienstag in meterhohen Buchstaben die Parole "Keine Kotti-Wache" geschrieben, wie die Polizei mitteilte. Außerdem war ein Fenster beschädigt. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt. Spranger betonte mehrfach, dass die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor in Kreuzberg trotz Widerstands aus der linken und linksradikalen Szene Anfang 2023 fertig sein soll.

( dpa )