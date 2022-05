Berlin. In der Nacht auf Dienstag haben in Berlin wieder Autos gebrannt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst brannte aus zunächst unbekannter Ursache in der Glaschkestraße Ecke Rüdigerstraße in Berlin-Lichtenberg ein Auto aus. Später fingen in einem Hof in der Nostitzer Straße Ecke Baruther Straße in Kreuzberg ein Müllcontainer sowie zwei Autos Feuer.

