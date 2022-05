Verkäuferin in Blumenladen wird bedroht und zeigt Courage

Eisenhüttenstadt. Bei einem Überfall auf ein Blumengeschäft in Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) hat eine Verkäuferin Courage gezeigt. Drei Männer seien am Sonntagvormittag in den Laden gekommen, hätten die 50 Jahre alte Verkäuferin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Geld verlangt, teilte die Polizei am Montag mit. Einer der Täter habe zudem ein auf dem Tresen liegendes Messer greifen wollen, doch die Frau war schneller: Sie griff es sich und schrie die Männer an, die sofort die Flucht ergriffen, wie es hieß. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen versuchter räuberischer Erpressung auf.

© dpa-infocom, dpa:220516-99-310895/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.