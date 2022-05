Sprengung von Weltkriegs-Granate in Stahnsdorf: Evakuierung

In Stahnsdorf wird am Mittwoch ein Sperrkreis eingerichtet. Rund 700 Einwohner und 300 Schüler werden dann in Sicherheit gebracht.

Stahnsdorf. In Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) soll am Mittwochnachmittag eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Dafür werden die etwa 700 Einwohner sowie etwa 300 Schüler einer Grundschule in dem Sperrkreis von 300 Metern in Sicherheit gebracht, wie die Gemeinde Stahnsdorf am Montag mitteilte.

Eine nicht transportable Flakgranate muss am Mittwochnachmittag sicherheitshalber in @realStahnsdorf gesprengt werden.

Sie wurde in der Lindenstraße gefunden. Der Sperrkreis beträgt 300 Meter. Es kommt zu Straßensperrungen ⛔️. Details siehe Bericht👇https://t.co/ugwYZZ2xlm pic.twitter.com/w0ITOUN8uK — Gemeinde Stahnsdorf (@realStahnsdorf) May 16, 2022

Die Flakgranate sei am vergangenen Freitag bei einer Routinesuche im Hinterhof eines Gebäudes gefunden worden. Nach Aussage des Kampfmittelbeseitigungsdienstes könne sie aufgrund der Besonderheit ihres Zünders nicht abtransportiert werden und muss vor Ort gesprengt werden.

Außer der Granate sei am selben Ort auch eine Panzerfaust aus Wehrmachtsbeständen gefunden worden. Diese sei bereits am vergangenen Freitag abtransportiert worden, hieß es.