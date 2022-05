Friedrichshain: Reizgasattacke im Club "Matrix"

Im Berliner Club "Matrix" ist es in der vergangenen Nacht zwischen zwei Männern zu einem Streit gekommen - einer zog ein Reizgas.

Berlin. Im Club "Matrix" in Berlin-Friedrichshain hat in der Nacht beim Streit zweier Männer ein Unbekannter Reizgas auf der Tanzfläche versprüht. Elf Anwesende im Alter zwischen 18 und 45 Jahren erlitten Reizungen und wurden vom Rettungsdienst behandelt, wie die Polizei mitteilte. Eine 18-Jährige klagte über Atembeschwerden und wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Clubgäste stehen mit Polizisten vor dem "Matrix".

Foto: Pudwell

Wie es am frühen Montagmorgen zu dem Streit in dem Club am Warschauer Platz kam, war zunächst noch unbekannt. Der Tatverdächtige flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.