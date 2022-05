Wetter Berlin: Starkregen, Hagel, Gewitter - Der Frühsommer macht Pause

Am Abend und in der Nacht kann es in Berlin und Brandenburg ungemütlich werden. Unwetterartiger Regen ist nicht ausgeschlossen.

Berlin. In Berlin und Brandenburg kann es am Montagabend zu Starkregel mit Hagel und stürmischen Böen kommen. In der Nacht sind vereinzelt auch unwetterartige Lagen nicht ausgeschlosen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steige zum Abend von Südwesten die Schauer- und Gewitterneigung. Bei den Böen könne eine Geschwindigkeit von 75 km/h erreicht werden.

Auch in der Nacht zu Dienstag gebe es gebietsweise kräftigen, lokal auch gewittrigen Regen, wie die Meteorologen weiter mitteilten. "Dabei vor allem in den westlichen und südlichen Landesteilen örtlich mehrstündiger Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 35 l/qm wahrscheinlich", heißt es in der Wettervorhersage des DWD.

Nach Mitternacht seien vereinzelt auch unwetterartigen Niederschlagsmengen über 35 Liter pro Quadratmeter nicht ganz ausgeschlossen. In den südlichen Landesteilen halte sich die Wetterlage zum Teil bis Dienstagmittag, sonst am Vormittag rasch nachlassend.

Bis das Wetter am Abend umschlägt, bleibt es in der Region im Tagesverlauf zunächst frühsommerlich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 Grad in der Uckermark, um 26 Grad in Berlin und bis 28 Grad an der Elster.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des DWD im Detail

Dienstag, 17.5.: Am Dienstag zunächst wolkig bis stark bewölkt und in der Mitte und im Süden gebietsweise Schauer, südlich von Berlin lokal noch kräftiger ausfallend sowie einzelne Gewitter. Im Vormittagsverlauf beginnend von Uckermark und Prignitz Aufheiterungen, allmählich ausweitend. Am Nachmittag größtenteils nach Sachsen abziehende Schauer, am Abend verbreitet gering bewölkt und trocken. Höchstwerte 18 bis 21 Grad. Schwacher nördlicher Wind. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad. Schwacher östlicher Wind.

Mittwoch, 18.5.: Am Mittwoch sonnig und trocken. Temperaturanstieg auf 21 bis 25 Grad. Schwacher Südost- bis Ostwind. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt bis klar, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Schwacher Südostwind.

Donnerstag, 19.5.: Am Donnerstag Durchzug dünner und hoher Wolkenfelder mit viel Sonnenschein. Trocken. Höchsttemperatur 27 bis 30 Grad. Überwiegend schwacher Südostwind. In der Nacht zum Freitag von Westen Bewölkungsaufzug, lokal etwas Regen. Abkühlung auf 14 bis 11 Grad. Schwacher Wind um Süd.

