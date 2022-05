Polizei-Flucht: 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

Schwedt. Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein 17-jähriger Mopedfahrer in Schwedt (Uckermark) schwer verletzt. Der junge Mann sei in der Nacht zum Samstag mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt gerast, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Anhaltesignale eines Streifenwagens mit Blaulicht und Martinshorn habe der 17-Jährige ignoriert und versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei stieß der Mopedfahrer mit dem Streifenwagen zusammen und raste ungebremst in einen Maschendrahtzaun. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Moped wurde wegen offensichtlicher technischer Veränderungen von den Polizeibeamten sichergestellt. Gegen den 17-Jährigen wurde Strafanzeige wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis erstattet.

