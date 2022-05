7000 Sportler beim S25-Lauf durch Berlin

Mehr als 7000 Sportler liefen am Sonntag durch Berlin. Der S25 ist eines der ältesten Laufevents in der Hauptstadt.

Berlin. Der Sonntag stand in Berlin ganz im Zeichen des Laufsports. Mehr als 7000 Läuferinnen und Läufer waren beim S25-Lauf in der Stadt unterwegs gewesen. Schnellster auf 25 Kilometern wurde bei den Männern der Kenianer Vincent Kiprotich. Die genaue Auswertung der Laufzeiten dauerte am Mittag noch an.

Mit bislang 41 Durchgängen insgesamt zählt der Lauf zu den ältesten Berlins. Auf 25, 21,1 und zehn Kilometern ging es vom Olympiastadion durch die Westberliner Innenstadt und wieder zurück. Auf der Route kamen die Sportler an etlichen Sehenswürdigkeiten vorbei: darunter Siegessäule, Brandenburger Tor, Deutscher und Französischer Dom, Potsdamer Platz, Kurfürstendamm, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und Funkturm. Als besondere Belohnung führte der Zieleinlauf über die berühmte blaue Bahn des Olympiastadions. Für den Lauf mussten etliche Straßen in der Stadt bis zum Mittag gesperrt werden.

Neben den vielen erwachsenen Läufern nahmen auch 450 Kinder bis 13 Jahre an dem Lauf teil. Sie legten knapp zwei Kilometer zurück.