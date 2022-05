Wayne Rooney lacht während der Pressekonferenz im Pride Park. (zu dpa: "Wenn der Sohn kickt: Wayne Rooney auf Visite in Berlin").

Fußball Wenn der Sohn kickt: Wayne Rooney auf Visite in Berlin

Berlin. Wayne Rooney ließ sich diesen Berlin-Trip nicht nehmen. "Meine Saison ist schon zu Ende, da bot sich das an", sagte Englands Rekordtorschütze und einstiger Stürmerstar der "Bild am Sonntag". Also reiste er nach dem Abstieg von Derby County, wo er als Trainer arbeitet, mit seiner Ehefrau zum internationalen E-Jugendturnier des FSV Berolina Stralau.

Neben Nachwuchsteams von Bundesligisten wie der Hertha oder dem 1. FC Union aus Berlin, dem FC Augsburg oder auch RB Leipzig, sind auch die E-Jugendteams des FC Liverpool und von Manchester United dabei. Und bei Man United kickt der erst acht Jahre alte Rooney Junior.

"Ich hoffe, dass ich ein normaler Vater am Spielfeldrand bin", sagte der stolze und weltbekannte Papa. "Ich führe mich da nicht wie ein Trainer auf. Ich genieße es einfach nur, meinen Sohn spielen zu sehen. Wann immer ich Zeit habe, unterstütze ich meine Kinder. Ich habe ja vier Söhne, da kann ich nicht immer bei allen sein", sagte Wayne Rooney.

