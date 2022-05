Stresstest fürs Olympiastadion: Relegation und Pokalfinale

Berlin. Zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden: Durch den Absturz auf Platz 16 von Hertha BSC kommt es im Olympiastadion zu zwei wichtigen Partien in kurzer Zeit. Am Donnerstag (20.30 Uhr) treten die Berliner gegen den Zweitliga-Dritten, der am Sonntag ermittelt wird, zum Hinspiel in der Relegation um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga an. Schon am Samstag (20.00 Uhr) folgt das Finale um den DFB-Pokal zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig.

Logistische Probleme sehen Hertha, die Olympiastadion GmbH als Betreiber und der Deutsche Fußball-Bund nicht. Auch der oft kritisierte Rasen der traditionsreichen Arena machte zuletzt einen ordentlichen Eindruck.

Den Hertha-Fans bleibt ein lange drohendes Szenario erspart. Lokalrivale Union Berlin verpasste den Einzug ins Cup-Endspiel durch das 1:2 gegen Leipzig im April und tritt somit nicht kurz nach der eigenen Relegationspartie im Heimstadion der Charlottenburger an.

