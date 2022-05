The Beach Boys kommen am 7. Juli 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Die Beach Boys spielen am 7. Juli 2022 in Berlin.

Tempodrom The Beach Boys live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die Beach Boys sind zurück: Die Helden der 1960er und 1970er-Jahre kommen mit einem großen Koffer voller Surfsound für vier Shows nach Deutschland und werden im Rahmen ihrer "Sixty Years of the Sound of Summer"-Tour am 7. Juli 2022 Halt in der Hauptstadt machen. Für ihren Auftritt in Berlin hat die Gruppe um Frontmann Brian Wilson eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits im Gepäck. Fans dürfen sich auf Liveinterpretationen von legendären Klassikern wie "Good Vibrations", "Fun, Fun, Fun" und "Surfin' U.S.A." freuen.

Wo werden The Beach Boys auftreten?

Das Konzert wird in der Großen Arena des Tempodroms (Möckernstraße 10, 10963 Berlin) stattfinden. Die wie ein Amphitheater aufgebaute Spielstätte ist das Herzstück des Tempodrom. Es gibt einen ebenerdigen Manegenbereich und einen ansteigenden Unter- und Oberrang. Wer wissen möchte, wo sich die besten Plätze befinden, findet hier eine Abbildung des Saalplans.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert der Beach Boys im Tempodrom sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 89,25 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (7. Juli 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden The Beach Boys in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Tempodrom davon abweichen, aber diese Songs spielten The Beach Boys bei ihrem Auftritt im Mai 2022 in Pomona:

Do It Again Surfin' Safari Catch a Wave Hawaii California Sun Little Honda Surfin' U.S.A. Surfer Girl Don't Worry Baby Little Deuce Coupe 409 Shut Down I Get Around Getcha Back You're So Good to Me Dance, Dance, Dance Be True to Your School In My Room Forever God Only Knows California Girls Sloop John B Wouldn't It Be Nice Help Me, Rhonda Do You Wanna Dance? Rock and Roll Music Kokomo Barbara Ann Good Vibrations Fun, Fun, Fun

Wie komme ich zum Tempodrom?

Das Tempodrom in Kreuzberg ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der S-Bahnhof Anhalter Bahnhof wird von den S-Bahnlinien S1, S2, S25 und S26 bedient. Die U-Bahnstation Möckernbrücke liegt etwa 500 Meter entfernt und wird von den Linien U7, U3 und U1 angefahren. Die Buslinien M29 und M49 fahren bis Anhalter Bahnhof (etwa 300 Meter Fußweg). Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Das Tempodrom verfügt über keine eigenen Parkplätze. Es stehen in den umliegenden Straßen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Rechts auf dem Vorplatz befinden sich Stellplätze für Fahrräder.

Gibt es ein Hygienekonzept für das Tempodrom?

Das Tempodrom hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept des Beach Boys-Konzerts.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Besucher sollten beachten, dass es aktuell keine Abgabestation für Taschen oder Gegenstände vor Ort gibt. Kleidungsstücke wie etwa Jacken können an den Garderoben im Tempodrom abgeben werden. Diese befinden sich im Unterrang.

Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Getränke, Speisen und Snacks, Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Tempodrom.

The Beach Boys live im Tempodrom, Große Arena, Donnerstag, 7. Juli 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.