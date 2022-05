Jack White spielt am 4. Juli 2022 in Berlin.

Verti Music Hall Jack White live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Das Warten hat ein Ende: Gitarren- und Rockgott Jack White kommt 2022 gleich mit zwei neuen Soloalben auf großer Europa-Tour und wird am 4. Juli 2022 im Rahmen seiner "The Supply Chain Issues"-Tour ein Konzert in Berlin spielen. Mit im Gepäck hat Jack White Songs aus seinen aktuellen Studioalben "Fear of the Dawn" und "Entering Heaven Alive" sowie eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Seven Nation Army", "What's the Trick?" und "I'm Slowly Turning Into You".

Jack White, der vom Rolling Stone Magazine auf die Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten gesetzt wurde, wurde als Mitglied verschiedener Bands bekannt. Er war lange Zeit Mitglied der Garage-Rock-Band "The White Stripes“. Seit 2012 ist er auch solo unterwegs. Der 1975 in Detroit als Jack Gillis geborene Musiker vereint in seinen Songs Einflüsse aus Blues, Folk, Rock und Punk

Wo wird Jack White auftreten?

Das Konzert wird in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Jack White in der Verti Music Hall sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 84,95 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 119 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (4. Juli 2022) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Jack White in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielte Jack White bei seinem Auftritt im April 2022 in Atlanta:

Taking Me Back Fear of the Dawn The White Raven Hi-De-Ho Black Math Trash Tongue Talker Temporary Ground Love Is Selfish Love Is Blindness Cannon Outlaw Blues That Black Bat Licorice That Was Then (This Is Now) Little Bird The Same Boy You've Always Known Just One Drink You Don't Understand Me High Ball Stepper Fell in Love With a Girl My Doorbell I Cut Like a Buffalo

Zugabe:

What's the Trick? I'm Slowly Turning Into You Seven Nation Army

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Gibt es ein Hygienekonzept in der Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Auf Wunsch des Künstlers sind sämtliche Jack White Shows „Phone-Free“. Foto-, Video- und sonstige Aufnahmegeräte sind nicht zulässig. Sämtliche Aufnahmegeräte werden beim Einlass sicher in einem YONDR-Behältnis verschlossen, das beim Verlassen des Gebäudes wieder geöffnet wird. Dieses Behältnis wird nicht abgegeben, sondern verbleibt während der Show bei Ihnen.

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Jack White live in der Verti Music Hall, Montag, 4. Juli 2022, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.