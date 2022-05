Berlin kann mit höheren Steuereinnahmen rechnen

Berlin erhält deutlich mehr Steuereinnahmen als bislang erwartet, Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) warnt jedoch vor steigenden Kosten. Vor allem die hohe Inflation führt dazu, dass das Land in diesem Jahr über 540 Millionen Euro und im kommenden Jahr über 790 Millionen Euro zusätzliche Steuereinnahmen verfügt. Das Geld kommt aus Sicht des Finanzsenators gerade recht, um die zusätzlichen Ausgaben für die Unterbringung der Flüchtlinge und die höheren Ausgaben durch steigende Energiepreise und Baukosten ausgleichen zu können. „Wir sollten uns nicht täuschen lassen, der Ukraine-Krieg, die Folgen der Pandemie und anhaltende Lieferketten-Probleme bleiben Risiken mit erheblichen Folgewirkungen für die öffentlichen Haushalte“, sagte Wesener am Freitag.

Nach Berechnungen der Wirtschaftsverwaltung kommen auf die öffentlichen Gebäude in diesem Jahr allein 70 Millionen Euro zusätzliche Kosten für die Energieversorgung zu, im kommenden Jahr werden es den Prognosen nach sogar 260 Millionen Euro sein. Außerdem rechnet die Finanzverwaltung mit Flüchtlingskosten in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro zusätzlich bis zum Ende des kommenden Jahres. Der Bund hat bislang einen Ausgleich in Höhe von 110 Millionen Euro zugesagt. Derzeit befindet sich das Land noch in Verhandlungen mit der Bundesregierung, um zusätzliches Geld für die Erstaufnahme und Verteilung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge zu erhalten.

Finanzsenator rechnet mit dauerhaft hohen Energiepreisen

Aus Sicht des Finanzsenators besteht daher kein Spielraum für zusätzliche Ausgaben. Derzeit berät das Abgeordnetenhaus über den Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre. Den aktuellen Berechnungen aus dem Hause Wesener zufolge bleiben von den Steuermehreinnahmen in diesem Jahr 200 und im kommenden Jahr 300 Millionen Euro übrig. „Aber wir wissen überhaupt nicht, wie sich die Situation weiter entwickelt“, warnt Wesener. Es müsse zudem damit gerechnet werden, dass sich die Energiepreise dauerhaft auf hohem Niveau einpendeln.

Um die finanzpolitisch schwierige Lage aufzufangen, schlägt der Finanzsenator dem Abgeordnetenhaus vor, zwei zusätzliche Haushaltstitel einzuführen, die einerseits die Flüchtlingskosten, andererseits die Folgekosten für Energie und Baupreise abdecken.

Bundeshilfen für Verbraucher senken Einnahmen

Erschwerend kommt aus Sicht Weseners hinzu, dass die auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Erleichterungen - unter anderem die Energiepreispauschale oder zusätzliche Abschreibungsmöglichkeiten - aller Voraussicht nach zu weniger Einnahmen führen werden. „Deren Auswirkungen auf die Länderhaushalte sind noch nicht absehbar, dürften aber in jedem Fall mit erheblichen Mindereinnahmen verbunden sein“, prognostiziert der Finanzsenator. „Im zweiten Halbjahr dürften die Folgen von Krieg und Inflation noch stärker auf die Einnahmen der öffentlichen Hand durchschlagen“, sagt Wesener. „Deshalb gilt unverändert: Berlin muss haushaltspolitisch Maß halten und seine Mehrausgaben begrenzen.“

Unabhängig von der aktuellen Krisensituation plant der Senat für dieses und das kommende Jahr mit Rekordhaushalten in Höhe von jeweils 37 Milliarden Euro. Die Investitionen in die Infrastruktur, vor allem den Wohnungs- und Schulneubau sollen weiter erhöht werden - wenn auch nicht in dem Maß, wie ursprünglich geplant.