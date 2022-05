Kabelbrand: ICE-Strecke zwischen Berlin und Hamburg unterbrochen

Ein Kabelbrand in Hamburg legt den Fernverkehr der Bahn von und nach Berlin komplett lahm. Auch andere Strecken sind betroffen.

Berlin. Wegen eines Kabelbrandes in Hamburg kommt es zu starken Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Dabei sind alle IC- und ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Hamburg betroffen und fallen zurzeit aus.

Betroffen sind folgende Verbindungen im Fernverkehr:

ICE-, IC/EC-Züge Hamburg - Berlin - Süddeutschland/Tschechien fallen zwischen Hamburg-Altona - Berlin Hbf (tief) aus.

ICE-Züge Kiel/Hamburg - Hannover - Süddeutschland verkehren vereinzelt.

ICE-, IC/EC-Züge Hamburg - Bremen - NRW fallen auf dem Abschnitt Hamburg-Altona - Hamburg-Harburg aus. Einzelne IC-Züge fallen auf der gesamten Strecke aus.

IC-Züge Hamburg - Flensburg - Dänemark beginnen/enden in Hamburg-Altona.

Offenbar hatte es in Hamburg bereits am Donnerstgabend gebrannt, dennoch kam es auch am Freitag zu massiven Verspätungen und Zugausfällen.

Neben dem Komplettausfall der Fernzüge zwischen Berlin und Hamburg fahren auch keine IC-Züge von Hamburg nach Flensburg und Dänemark. Auch einzelne Züge zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen fahren nicht mehr. Die Bahn rechnet bis zum Mittag mit Beeinträchtigungen. Die Brandursache ist noch unklar.

