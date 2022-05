Kipping warnt vor Ausbeutung ukrainischer Geflüchteter

Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Die Linke) warnt vor Ausbeutung von ukrainischen Geflüchteten auf dem Berliner Arbeitsmarkt. „Es gibt bereits erste Fälle von perfider Ausbeutung“, sagte sie bei einem Pressegespräch am Mittwochvormittag. Bislang handele es sich um Einzelfälle, repräsentative Zahlen gebe es bislang nicht. „Für uns ist es eher das Gefühl, das ist die Spitze des Eisberges, die wir sehen“, sagte Kipping. Deshalb wolle man darüber aufklären, dass die Menschen in Deutschland Arbeitsrechte haben. Mit entsprechenden Beratungen, Schulungen und Flyern sollen solche Vorfälle möglichst verhindert werden.

„Wir beobachten dubiose Stellenanzeigen, die ganz speziell auf ukrainische Geflüchtete gemünzt sind“, sagte Philipp Schwertmann, Fachbereichsleiter des Berliner Beratungszentrums für Migration und Gute Arbeit (BEMA). Dort können sich ukrainische Geflüchtete beraten lassen, wenn sie etwa einen neuen Job suchen oder Abschlüsse anerkennen lassen wollen. Schwertmann führte weiter aus, dass viele dieser Menschen unter einem großen Druck stünden, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Das werde teilweise ausgenutzt.

Solche unseriösen Stellenanzeigen hätte das BEMA etwa in Internetportalen oder in den Sozialen Medien beobachtet. Besonders in der Reinigungs- und Baubranche sowie im Lieferdienst gelte demnach immer Vorsicht.

Arbeitgeber verlangen die Abgabe des Passes

In konkreten Fällen habe es etwa Anzeigen gegeben, in denen geschrieben wurde, dass man nur arbeiten könne, wenn man seinen Pass beim Arbeitgeber abgebe. „Das ist ein typisches Instrument der Zwangsarbeit“, sagte Schwertmann. In einem anderen Fall habe ein Ukrainer ein Angebot einer lettische Transportfirma erhalten, die ihn mit einem lettischen Arbeitsvertrag ausstatten wollte. Dies sei etwa eine Strategie, um deutsche Arbeitsrechte zu umgehen, so Schwertmann. „Das suggeriert eine Entsendung, die so nicht stattfindet“, sagte er. Im Fachjargon sprach er von einem Umgehungstatbestand, über den dann letztlich juristisch entschieden werde. Man sei auf den letzten Metern, das Beratungsangebot der BEMA auszuweiten, sagte Kipping. Unter anderem sollen künftig Mitarbeiter auch in den Unterkünften aktiv sein, um dort arbeitssuchende Flüchtlinge zu informieren. Für Menschen aus der Ukraine sei es außerdem wichtig, sich bei der Ankunft in Berlin zu registrieren, sagte die Sozialsenatorin. Die Registrierung bringe nicht nur einen Anspruch auf Sozialleistungen und eine Krankenversicherung mit, sondern auch eine offizielle Arbeitsberechtigung.

Das BEMA bietet seit 2018 muttersprachliche Beratungen zum Arbeits- und Sozialrecht an. Man habe 2021 rund 5500 Beratungsgespräche mit 3500 Menschen geführt. Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen mit unseriösen Angeboten die Situation der ukrainische Geflüchtete ausnutzen wollen. Anfang März sorgten unseriöse oder kriminelle Hilfs- und Wohnungsangebote an geflüchtete Frauen aus der Ukraine für erhöhte Aufmerksamkeit der Polizei am Berliner Hauptbahnhof. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei damals sagte, gebe es einzelne Fälle, bei denen Männer Frauen dubiose Angebote gemacht hätten. Die zumeist älteren Männer hätten ebenfalls Schilder mit Wohn- und Übernachtungsangeboten für Frauen hochgehalten. Allerdings habe es Fälle gegeben, wo Männer nur bei bestimmten Frauen ihr Schild gezeigt hätten und unter Umständen zusätzlich noch Geld anboten.