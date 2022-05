Charité und Unfallkrankenhaus: neue Kooperation

Die Charité und das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) praktizieren den Schulterschluss. Die enge Zusammenarbeit der beiden Schwergewichte im Berliner Gesundheitswesen werde beiden Partnern und auch der Stadt nutzen, davon sind alle Verantwortlichen überzeugt. „Am meisten werden aber die Patientinnen und Patienten profitieren“, sagte Gesundheits- und Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Mittwoch bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. „Es ist im Interesse der Patienten, das wissenschaftliche Know-how der Charité und die klinische Erfahrung des UKB zusammenzubringen“, erklärte auch der Geschäftsführer des Unfallkrankenhauses, Axel Ekkernkamp.

Die Zusammenarbeit in der klinischen Praxis sowie in Wissenschaft und Forschung soll zu neuen Erkenntnissen auf etlichen medizinischen Gebieten führen, die Exzellenz der Partner steigern, aber auch in beiden Institutionen dazu beitragen, die verfügbaren Ressourcen besser zu nutzen. Die Kombination von Grundlagenforschung und klinischer Forschung an der Charité mit klinisch basierter Forschung am UKB soll ermöglichen, neue Präventionsmodelle und Therapiemethoden zu entwickeln sowie vor allem, Forschungsergebnisse zügig ans Krankenbett zu transportieren.

Bessere Behandlungsqualität ist das oberste Ziel

Bei alledem steht die bestmögliche Versorgung der Patienten und Patientinnen obenan. „Steigerung der Behandlungsqualität“ ist als erstes Ziel der Zusammenarbeit im Kooperationsvertrag formuliert. Sie soll zudem dazu beitragen, „hochqualifiziertes Fachpersonal“ zu gewinnen und zu binden sowie die Attraktivität der Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu steigern – nicht nur bei Medizinern, auch in den Therapieberufen und der Pflege.“ Vorgesehen sind die gegenseitige Unterstützung in Aus- und Weiterbildung sowie als zentraler Punkt der Kooperation gemeinsame Berufungen von ärztlichen Führungskräften, die vorwiegend am UKB arbeiten und zugleich Professuren in der Charité bekleiden. Die ersten drei bis vier dieser Berufungsverfahren könnten schon bald angegangen werden, hieß es inoffiziell.

Die Infrastruktur, vor allem bei IT und Digitalisierung, soll ebenfalls gemeinsam verbessert werden. Das ist ein weiterer entscheidender Punkt der Zusammenarbeit. „Die großen Herausforderungen der Medizin liegen in einer Effizienzsteigerung, in einer Verbesserung der Ergebnisse für die Patienten. Dazu ist es wichtig, Behandlungsergebnisse in großen Datenmengen digital zusammenzuführen. Das UKB bietet da ein großes Potenzial, dort werden sehr viele Patienten behandelt“, sagte Carsten Perka, Ärztlicher Direktor am Charité-Centrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, der Berliner Morgenpost. Perka hat die Kooperation mit vorangetrieben.

In der Vereinbarung sind die Fachdisziplinen Orthopädie und Unfallchirurgie, Hand-, Wiederherstellungs- und Mikrochirurgie sowie die Versorgung und Rehabilitation von Querschnittsgelähmten als erste Bereiche der Zusammenarbeit genannt. Dabei soll es aber, so wünschen es sich die Verantwortlichen, nicht bleiben. Auf neun weiteren Feldern streben sie Kooperationen an, dazu gehören Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, ambulantes Operieren in der Orthopädie, der Bereich Allgemeinchirurgie/Neurochirurgie/Urologie, Integrierte Rehabilitation und vor allem Prävention.

„Medizin spezialisiert sich immer weiter. Deshalb kommt niemand in Zukunft umhin, in Netzwerken zu arbeiten“, erklärte der Charité-Vorstandsvorsitzende Heyo Kroemer die Wichtigkeit der Kooperation. Einen besonderen Akzent legte er auf die Prävention: „Wir sind der Überzeugung, dass wir angesichts des demografischen Wandels unser Medizinsystem nur durch einen massiven Ausbau der Prävention auf dem heutigen Niveau halten können.“

Axel Ekkernkamp betonte die Möglichkeiten der Partner, sich zu ergänzen. „Wir kümmern uns im Wesentlichen um Schwerbrandverletzte, um Menschen mit schweren Handverletzungen und um Querschnittsgelähmte. Auf diesen Feldern haben wir sehr große Erfahrungen in der klinischen Versorgung und Rehabilitation. Aber wir sind überzeugt, dass das noch besser gehen kann, wenn man einen akademischen, einen wissenschaftlichen und forscherischen Schwerpunkt darin hat. Die Charité ist in den Neurowissenschaften großartig. Aber sie behandelt querschnittsgelähmte Patienten nur ausnahmsweise.“ Die Charité habe auch sehr große Expertise in der Zellforschung. Die sei wichtig bei der Versorgung schwerer Verbrennungen. „Aber die Schwerbrandverletzten sind, mit Ausnahme einiger Kinder, alle am UKB.“

Gemeinsame Konferenzen und fachlicher Austausch

Martin Kreis, Vorstand Krankenversorgung an der Charité, verwies auf die durch den Kooperationsvertrag nun besseren Möglichkeiten, Ergebnisse der Grundlagenforschung, etwa in der Wund- und Knochenheilung, auch am Unfallkrankenhaus Berlin zu nutzen. Insbesondere durch gemeinsame Professuren könnten Patienten am UKB früher in wissenschaftliche Projekte eingebunden werden. Und die Charité könne nun gewissermaßen an vier Standorten Patienten versorgen. Durch Austausch und gemeinsame Konferenzen werde die Expertise aller Beteiligten an alle