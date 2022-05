Berlin. Ein Unbekannter hat in Berlin-Mitte einen Spätkauf überfallen und die 20-Jährige Verkäuferin mit einer Waffe bedroht. Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte, hat die Angestellte das geforderte Bargeld am späten Dienstagabend herausgegeben und ist ohne Verletzungen davongekommen. Der Täter konnte fliehen. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes.

© dpa-infocom, dpa:220511-99-239939/4

