Störaktionen auf Raffinerie-Gelände des PCK verhindert

Schwedt. Die Polizei hat bei dem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Schwedt Störaktionen mehrerer Aktivisten auf dem Gelände der Öl-Raffinerie PCK verhindert. Nach Polizeiangaben wurden am Montag sieben Menschen in Gewahrsam genommen, zwei weiteren wurden Platzverweise erteilt. Einige der Personen seien in den zurückliegenden Wochen bereits mit Störaktionen in Erscheinung getreten, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Bei ihnen fanden die Beamten Gegenstände, die den Angaben zufolge den Schluss zuließen, dass erneut Störungen beabsichtigt waren.

Zudem nahm die Polizei zwei Männer im Alter von 28 und 47 Jahren fest, die sich auf dem Firmengelände angekettet und angeklebt hatten. Beide Männer müssen sich nun wegen des Vorwurfs der Störung öffentlicher Betriebe verantworten.

