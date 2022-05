Ein neues Leben in der Fremde

Die ukrainische Familie M. versucht, in Berlin Fuß zu fassen. Im April ist sie in ihre Wohnung gezogen. Nun wartet sie auf die Geburt der zweiten Tochter.

Berlin. Nikolai und Luidmila M. hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben, da rief eine Mitarbeiterin des Sozialamts nochmals an. Es war ein Sonnabendmorgen Anfang April, erinnern sich die beiden. „Sie können in die Wohnung einziehen, wir übernehmen die Mietkosten, bis Sie eine Arbeit gefunden haben“, sagte die Frau am Telefon. Das Ehepaar war erleichtert. Nach all den Strapazen der vergangenen Wochen, der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine, in dem sie ihr Zuhause und ihr altes Leben zurückließen; nach mehr als einem Monat in einem Kinderzimmer bei einer Gastfamilie in Berlin; dem Gefühl der Unsicherheit ihrer Zukunft hatten sie endlich wieder eine Perspektive. Überglücklich packte das Ehepaar seine Sachen, um sein neues Leben in dieser Stadt zu beginnen. „Ich konnte es aber erst glauben, als der Schlüssel in das Schlüsselloch passte“, sagt Nikolai.

Die Familie, das sind Luidmila (34), Nikolai (39), Maya (4) und Erik (2). Ihr Nachname ist unserer Redaktion bekannt, aus Angst vor möglichen Repressionen für ihre Familie, die teilweise noch immer in der Ukraine lebt, kürzen wir ihn mit M. ab. Die Berliner Morgenpost begleitet die Familie seit ihrer Ankunft in Berlin und berichtet in regelmäßigen Abständen über sie. Wie wird es weitergehen? Finden sie eine Arbeit? Und was geschieht, wenn der Krieg endet?

Drei Zimmer, zwei Bäder: Das neue Leben beginnt in Biesdorf

Es ist Dienstagvormittag, die Sonne scheint über dem modernen Backsteingebäude in Biesdorf. Rund 450 Wohnungen entstanden hier vor rund fünf Jahren, als das gesamte Areal, der historische Gutshof Biesdorf, umgebaut wurde. Ein hoher Prozentsatz war für geförderten Wohnraum vorgesehen. Sieht man vor dem Haus in Richtung Norden, kann man einen Blick auf das Schloss Biesdorf und dem umliegenden Park erhaschen. Doch das Stadtviertel hat noch mehr zu bieten. Nur wenige Meter von dem Backsteinhaus entfernt liegen ein großes Einkaufszentrum sowie zwei Spielplätze und der Biesdorfer Baggersee. „Die Gegend ist schön und sehr still“, sagt Luidmila. Sie kann sich vorstellen, ihre Kinder hier aufwachsen zu sehen.

Sie und ihr Mann empfangen die Berliner Morgenpost in der Drei-Zimmer-Wohnung mit kleinem Garten. Sie wirkt freundlich und hell. Im Flur stehen die Schuhe geordnet aneinandergereiht, an der Garderobe hängen noch einige Jacken, die an Winter erinnern und bald im Keller verschwinden werden. Entlang des Flurs sind die Türen zu zwei Badezimmern, einem kleinen und einem großen, einer Abstellkammer und dem Kinderzimmer. Am Ende des Ganges wartet eine einladende Küche, die im Wohnzimmer integriert ist. Über das angrenzende Schlafzimmer gelangt man in den kleinen Garten. „Es ist gut, dass die Wohnung im Erdgeschoß liegt, dann können die Kinder etwas Lärm machen, und die Nachbarn bekommen es nicht mit“, sagt Luidmila. Sie würden sich aber an die Regeln im Haus halten, Mittagsruhe, abends wollen sie auch nicht zu laut sein und grillen lediglich, wenn die anderen Bewohner sich nicht gestört fühlen. „Wir wollen uns hier anpassen und integrieren“, sagt Nikolai.

Nikolai fängt am 7. Juni an zu arbeiten

Im Hintergrund läuft im Fernsehen eine Zeichentrick-Serie mit deutschen Untertiteln. „Wir machen das, um die Sprache zu lernen“, sagt Luidmila. Sie spricht Russisch und Ukrainisch, er versteht auch Polnisch. Doch im Alltag stoßen sie immer wieder auf Barrieren. Bei Besuchen auf dem Amt oder beim Arzt sind sie immer auf Hilfe von ihrer ersten Gastfamilie angewiesen. Um unabhängiger zu werden, besuchen sie deshalb zwei Mal in der Woche einen Deutschkurs, der nur fünf Gehminuten entfernt liegt. „Dort gibt es sogar einen Raum, wo jemand auf unsere Kinder aufpasst“, sagt Nikolai. Und wer macht schneller Fortschritte? Nikolai, sagt Luidmila. Er sei ohnehin mehr unter Menschen.

Seitdem er angekommen ist, hilft er bei der Initiative #Vikahilft, die Menschen aus der Ukraine Schlafplätze vermittelt und Hilfsgüter in die Ukraine schickt. Allerdings nur noch bis zum 7. Juni. Dann fängt Nikolai an zu arbeiten. Über Bekannte ihrer Gastfamilie hat er einen Job bei einem Unternehmen, das moderne Tafeln in Klassenzimmern einbaut, gefunden. Der Vertrag sei schon unterschrieben, erzählt Nikolai. 40 Stunden pro Woche. Anfangs soll er mit einem Kollegen zusammenarbeiten, der Russisch spricht. Außerdem gebe es viele Menschen aus Polen in dem Unternehmen, die Sprache verstehe ja. Doch was genau auf ihn zukommen wird, weiß er noch nicht. Eigentlich sollte er schon Ende Mai anfangen, doch Nikolai will warten, bis Luidmila ihr drittes Kind auf die Welt bringt.

Und auf einmal ist da das Problem mit der Krankenversicherung

Am 1. Juni hat sie ihren Termin. „Mila wollen wir unsere zweite Tochter nennen“, sagt Luidmila. Sie beide finden den Namen schön. Doch die Geburt bereitet ihnen auch Sorgen. Einerseits, weil sie darauf hoffen, dass ihre Tochter gesund zur Welt kommt. Andererseits, weil sie nicht wissen, ob die Krankenversicherung die Kosten übernimmt. Ihre jetzige gelte nur bis Ende Mai. Da Nikolai erst am 7. Juni mit seiner Arbeit beginnt, gebe es diese eine Woche, in der das Kind kommen kann und sie keine Krankenversicherung haben. „Ich hoffe, der Übergang klappt, aber bislang haben wir noch keine Antwort erhalten“, sagt Nikolai.

Während des Gesprächs setzt sich Luidmila auf die große Eckcouch vor dem Fernseher. Sie haben mehrere Decken darübergelegt, um sie nicht zu sehr abzunutzen. „Das Sofa war teuer“, sagt Luidmila. Doch sie hätten nichts dafür zahlen müssen, ihre Vermieterin habe ihnen die Wohnung komplett eingerichtet übergeben. Dann drückt sie auf einen Knopf und eine Fußlehne fährt hoch. Luidmila liegt sichtlich entspannt auf der Couch und lacht. „Den Kindern haben wir das nicht erzählt“, sagt sie. Nicht, dass sie ständig daran herumdrücken und das Sofa kaputt machen.

Die Familie M. erkundet die Stadt

Familie M. gefällt die Stadt, sagt sie. In den vergangenen Wochen habe sie viel von Berlin gesehen, eine Tour vom Fernsehturm bis zum Brandenburger Tor gemacht und auch ihre Nachbarschaft erkundet. Nikolai zeigt Bilder von sich im Berliner Dom. „Die Architektur ist sehr besonders“, sagt er. Sie fühlen sich wohl, dennoch vermissen sie ihre Heimat. Fast täglich telefonieren sie mit ihren Eltern, die noch in einem kleinen Ort in der Ukraine leben. Der Krieg sei dort noch nicht angekommen, sagt Nikolai. Keine Panzer würden in dem Ort fahren und auch keine Soldaten patrouillieren. Aber in ihrem Land sei Krieg und das könne sich jederzeit ändern. „Wenn es wieder Frieden in der Ukraine gibt, dann können wir uns vorstellen, auch zurückzugehen“, sagt Nikolai. Doch wann das sein wird, ist ungewiss.