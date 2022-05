Schwedter Bürgermeisterin ist jetzt SPD-Mitglied

Schwedt/Oder. Schwedts Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe ist in die SPD eingetreten. Die früher parteilose Politikerin ist seit dem 1. Mai Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, wie Sprecherin Corina Müller am Dienstag bestätigte. Hoppe, die wegen der Raffinerie PCK in Schwedt inzwischen bundesweit bekannt ist, war als Bürgermeisterkandidatin für die SPD angetreten. Der Auslöser für ihren Eintritt in die Partei sei der Krieg in der Ukraine gewesen, sagte sie der "Märkischen Oderzeitung". "Die SPD ist die Partei, die sich maßgeblich für Arbeitnehmer einsetzt, und Arbeitsplatzsicherung ist jetzt das wichtigste Thema in der Stadt."

© dpa-infocom, dpa:220510-99-231278/2

