Gastgewerbe wieder mit Zuwachs: Aber unter Niveau von 2019

Berlin. Die Zahl der Übernachtungen in Berliner Hotels, Pensionen und Gasthöfen ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres weiter gestiegen - sie liegt aber immer noch weit unter dem Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie. Im 1. Quartal wurden rund 3,5 Millionen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben der Hauptstadt gezählt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg nach vorläufigen Berechnungen am Dienstag mitteilte. Das seien rund 269 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum, in dem die Vermietung zu touristischen Zwecken untersagt war. Im Vergleich zum 1. Quartal 2019, das nicht von der Corona-Pandemie beeinflusst war, gab es den Angaben zufolge aber nur halb so viele Übernachtungen.

Auch die Zahl der Gäste war geringer: Sie ging von 3 Millionen im ersten Quartal des Jahres 2019 auf 1,4 Millionen im selben Zeitraum dieses Jahres zurück. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich die Situation der Berliner Beherbergungsbetriebe allerdings verbessert. Im ersten Quartal des Jahres 2021 gab es fast 1 Millionen Übernachtungen in Berlin, 2,5 Millionen weniger als 2022.

Im März 2022 waren den Angaben zufolge in Berlin 704 Beherbergungsstätten mit mindestens zehn Betten geöffnet. Sie boten insgesamt rund 138 000 Betten an. Die durchschnittliche Betten-Auslastung habe im 1. Quartal dieses Jahres 29,0 Prozent betragen. Im Vergleichszeitraum drei Jahre zuvor seien es 53,4 Prozent gewesen. Außerdem seien sechs Campingplätze mit mindestens zehn Stellplätzen geöffnet.

© dpa-infocom, dpa:220510-99-230932/2