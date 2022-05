Angriff mit Messer: Schwerverletzter Mann in Köpenick

Berlin. Ein 27 Jahre alter Mann ist an einer Kreuzung in Treptow-Köpenick durch Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Er sei noch in der Nacht umgehend in ein Krankenhaus gebracht und operiert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Ermittlungen soll eine Zeugin den 27-Jährigen in Johannisthal bei einem Streit mit einem jungen Mann gesehen haben. Dieser sei in Begleitung einer Frau gewesen, das Paar soll anschließend über den Sterndamm weggerannt sein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:220510-99-225821/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.