ILA 2022 in Berlin: Das müssen Besucher wissen

Berlin. Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) Berlin kommt im Jahr 2022 nach der Corona-Zwangspause zurück. Vom 22. bis 26. Juni 2022 findet die Messe live am Flughafen BER als erste europäische Luft- und Raumfahrtmesse seit Pandemiebeginn statt. Das Live-Programm vor Ort wird durch digitale Angebote ergänzt.

Nicht nur das Fachpublikum kommt auf seine Kosten. Das ILA-Wochenende (25. und 26. Juni) ist dem Privatpublikum gewidmet. An zwei Tagen können Besucherinnen und Besucher Innovationen der Luft- und Raumfahrt erleben und sich an Messeständen über Karrierechancen informieren. Auch Flugschauen sind geplant. Die ILA ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

ILA 2022 in Berlin: Alle Infos zu Tickets

Online-Tickets für die ILA 2022 könnten über den ILA-Ticketshop gekauft werden. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird es vor Ort keine Tickets geben. Zu den Fachbesuchertagen vom 22. bis 24.6.2022 sind keine Kinder zugelassen, der Zutritt erst ab 18 Jahren erlaubt. Ein Tagesticket für Fachbesucher kostet 60 Euro.

Die Privatbesuchertage finden am 25. und 26.6.2022 statt. An allen Tagen wird es aufgrund erhöhter Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen ein begrenztes Ticketkontingent geben. Das Ticket kostet 25 Euro, ermäßigt 14 Euro. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt zur ILA in Begleitung der Eltern frei, die Kinder benötigen kein Ticket. Für ältere Kinder ist das ermäßigte Privatbesucher-Ticket zu erwerben.

Eltern sind aufgefordert, bei Betreten des ILA-Geländes für Kinder einen Gehörschutz mitzuführen. Auch ohne die einzelnen Flugvorführungen befinden sich alle Besucher in Hörweite startender und landender Flugzeuge.

Als Ermäßigungsnachweise für das ermäßigte Privatbesucher-Ticket gelten: Studentenausweis, Schülerausweis, Schwerbehindertenausweis (mit Kennzeichnung "B" auch mit Begleitperson, die kostenfreien Eintritt erhält) und der Dienstausweis der Bunderwehr. Beim Einlass auf das Gelände ist neben dem ermäßigten Ticket auch der entsprechende Nachweis vorzuzeigen.

ILA 2022 in Berlin: Flugschau und gezeigte Flugzeuge

Auf der ILA Berlin finden während der Fachbesuchertage dreimal täglich einzelne Flugvorführungen statt, am Wochenende im Rahmen der Publikumstage fünfmal täglich – die genauen Slots der Flugvorstellungen werden noch mitgeteilt.

Auf dem ILA-Gelände sind zudem zahlreiche Flugzeuge am Boden zu sehen. Welche Fluggeräte gezeigt werden, war zunächst nicht bekannt.

ILA 2022 in Berlin: Corona-Hinweise

Seit dem 4. April 2022 wurden die 3G-Zugangsbeschränkungen und die meisten Corona-Maßnahmen in Berlin und Brandenburg aufgehoben.

Auch Großveranstaltungen dürfen wieder ohne Auflagen stattfinden. Die Messe Berlin empfiehlt trotzdem allen Messeteilnehmern das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zum Schutz vor einer Infektion.

ILA 2022 in Berlin: Das sind die Themen

Die ILA will die Transformation der zivilen Luftfahrt zur Klimaneutralität zeigen: Dabei geht es um nachhaltige Luftfahrtkraftstoffe, Luftfahrzeuge und deren Antriebe sowie die Digitalisierung der Industrie.

Die Raumfahrt fokussiert sich auf ihre Beiträge für eine moderne, nachhaltige, sichere und digitale Zukunft. Highlight ist der Space Pavilion der Europäischen Weltraumorganisation ESA, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie der im BDLI vertretenen Unternehmen der deutschen Raumfahrtindustrie.

Zu den zukunftsweisenden Themen zählen der vielfältige Einsatz von Drohnen, urbaner Flugverkehr mit Flugtaxis sowie digitale Technologien wie KI und 3D-Druck.

