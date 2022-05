"Survivors Home" für Krebskranke in Berlin hat eröffnet

Berlin. Mit prominenten Gästen hat in Berlin-Wilmersdorf das "Survivors Home" als Ort der Selbstfürsorge für Krebskranke und die Menschen in ihrem Umfeld eröffnet. "Das ist einzigartig, weil es eine Begegnungsstätte ist für die direkt von der Krankheit Betroffenen, aber auch für die mittelbar Betroffenen wie Angehörige, Verwandte, Freunde und Lebenspartner und -Partnerinnen" sagte Bestseller-Autor Sebastian Fitzek der dpa bei der Veranstaltung am Montagabend. Neben der wichtigen medizinischen Komponente spiele bei der Therapie gegen den Krebs schließlich auch die emotionale Komponente eine wichtige Rolle. "Davon verspreche ich mir viel, dass hier das zusammen kommt, was zusammen gehört."

Zu den Gästen zählten neben Fitzek unter anderem auch Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel, Notärztin Lisa Federle und Drehbuchautorin und Regisseurin Anika Decker. In der Einrichtung im Herzen Berlins steht die Begegnung der Betroffenen im Fokus. Mit verschiedenen Veranstaltungen, analog und digital, soll das "Survivors Home" ein Anlaufpunkt abseits der medizinischen Krebs-Therapie sein und auch die Seele pflegen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Wilmersdorf soll der Austausch in gemütlicher und nicht klinisch-steriler Atmosphäre mit einem bunten Programm gelingen - kreativ, sportlich und informativ, krankheitsbezogen oder auch unabhängig von der Diagnose. Die Anmeldung zu den Veranstaltungen erfolgt über eine eigene App, das erste Event ist für den kommenden Montag geplant.

Der geschäftsführende Vorstand Stephan Pregizer betonte im Vorfeld, im "Survivors Home" solle das Leben und nicht die Krankheit im Zentrum stehen. Auch Angehörige sind ausdrücklich eingeladen. Für Interessierte ist das Angebot kostenlos, weil das gesamte Gebäude in die Stiftung eingebracht wurde und sie aus den Mieteinnahmen ihr Kapital zieht.

© dpa-infocom, dpa:220509-99-222223/2