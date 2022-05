Ermittlungen Sieben Transporter in Neukölln angezündet: Polizei ermittelt

Berlin. Sieben Kleintransporter einer Firma in Berlin-Neukölln sollen in der Nacht zu Montag angezündet worden sein. Nachbarn entdeckten das Feuer am Buckower Damm und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die Transporter gehörten zu einer Metallbaufirma und standen laut Polizei auf einem Anwohnerparkplatz. Von einem politischen Brandanschlag durch Extremisten geht die Polizei nicht aus. Das Landeskriminalamt ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220509-99-211067/3

