Sechs Leichtverletzte bei Verkehrsunfall im Kreis Oder-Spree

Heinersdorf. Bei einem Verkehrsunfall nahe Heinersdorf (Oder-Spree) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben beachtete ein 42-Jähriger am Samstag bei einer Abfahrt die Vorfahrt nicht und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Nach dem Zusammenprall geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam letztlich in einem Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer, dessen Beifahrerin sowie zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des in den Unfall verwickelten Autos wurden vor Ort ambulant behandelt. Die Fahrbahn war wegen Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

