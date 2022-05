Das geplante Konzert von Keith Urban am 21. Mai 2022 in Berlin wurde abgesagt. Alle Infos.

Keith Urban hat sein Konzert am 21. Mai 2022 in Berlin abgesagt.

Verti Music Hall Keith Urban live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Mit seinen größten Erfolgen im Gepäck wollte Keith Urban am 21. Mai 2022 in Berlin ein Konzert spielen. Jetzt hat der Musiker seinen Auftritt in Berlin abgesagt.

Keith Urban live in Berlin 2022 – Vorbericht

Achtung - Die Informationen der Erstmeldungen sind durch die Absage der Veranstaltung nicht mehr aktuell:

Keith Urban ist zurück: Im Sommer 2022 geht der neuseeländisch-australischer Sänger auf Tournee und wird im Rahmen seiner aktuellen Tour am 21. Mai für einen Auftritt in die Hauptstadt kommen. Mit im Gepäck für sein Konzert in Berlin hat Keith Urban Songs aus seinem aktuellen Album "The Speed of Now Part 1", das 2020 erschien, sowie eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Stupid Boy", "Somebody Like You" und "You'll Think of Me".

Wo hätte Keith Urban auftreten sollen?

Das Konzert hätte in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden sollen.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Das Konzert wurde abgesagt. Aktuelle Informationen zu verlegten beziehungsweise abgesagten Veranstaltungen finden Sie auf der Internetseite des Veranstalters. Dort finden Karteninhaber auch Informationen zur Rückabwicklung des Ticketkaufs.

Wann geht es los?

Der Einlass sollte am Sonnabend (21. Mai 2022) um 18.30 Uhr starten. Das Konzert hätte gegen 20.00 Uhr beginnen sollen.

Welche Songs hätte Keith Urban in Berlin gespielt?

Natürlich hätte die Setlist bei seinem Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen können, aber diese Songs spielte Keith Urban bei seinem Auftritt im Mai 2022 in Manchester:

Days Go By Wild Hearts Long Hot Summer Never Comin Down Parallel Line Somewhere in My Car Nightfalls John Cougar, John Deere, John 3:16 Superman God Whispered Your Name Red Red Wine Love Can Build A Bridge You'll Think Of Me Somebody Like You/The Lion Sleeps Tonight/Somebody Like You Blue Ain't Your Color The Fighter Wasted Time

Zugabe:

Stupid Boy

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Gibt es ein Hygienekonzept in der Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Verti Music Hall.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall.

Achtung: Das Konzert von Keith Urban in der Verti Music Hall (Sonnabend, 21. Mai 2022, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr) wurde abgesagt.