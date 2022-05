Foreigner live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Foreigner sind zurück: Im Sommer 2022 sind die britisch-amerikanische Rocklegenden auf Tournee und kommen im Rahmen ihrer aktuellen Tour am 8. Juni 2022 für ein Konzert nach Berlin. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Kelly Hansen eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits.

Mit zehn Platinalben, 16 US-Top 30-Hits und einem beeindruckenden Katalog an Welterfolgen sind Foreigner eine der prägendsten Rockbands unserer Zeit. Fans dürfen sich in Berlin auf Liveinterpretationen von Rock'n'Roll-Klassikern wie "Cold As Ice", "I Want To Know What Love Is" und "Waiting For A Girl Like You" freuen.

Wo werden Foreigner auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Foreigner in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 66,80 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (8. Juni 2022) um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.00 Uhr.

Welche Songs werden Foreigner in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten Foreigner bei ihrem Auftritt im April 2022 in Las Vegas:

Double Vision Head Games Cold as Ice Waiting for a Girl Like You Dirty White Boy When It Comes to Love Girl on the Moon Say You Will Feels Like the First Time Urgent Keyboard and Drum Solo Juke Box Hero

Zugabe:

Long, Long Way From Home I Want to Know What Love Is Hot Blooded

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch Zitadelle Spandau?

Die Zitadelle Spandau hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Zitadelle Spandau.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau.

Foreigner live in Berlin, Mittwoch, 8. Juni 2022, Einlass 17.30 Uhr; Konzertbeginn 19 Uhr; Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin.