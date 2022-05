ePRIX 2022 in Berlin: Alle Infos zu Tickets, Strecke, TV-Termin

Am Sonnabend und Sonntag finden das 7. und 8. Rennen in der ePrix 2022 am Flughafen Tempelhof statt.

Am Wochenende ist es wieder soweit: Die Formel E trägt in Berlin die beiden einzigen Rennen der Meisterschaft in Deutschland aus. Wie im letzten Jahr findet die Veranstaltung wieder auf dem Gelände des Flughafens Tempelhofs statt. Tausende von Fans können in Berlin die Rennen mit den deutschen Fahrern André Lotterer, Pascal Wehrlein und Maximilian Günther live erleben.

Das letzte Mal fand in Berlin das große Saisonfinale der Formel E-Weltmeisterschaft 2020/21 statt. Nyck de Vries wurde unter dramatischen Umständen zum ersten FIA-Weltmeister gekrönt.

Was ist die Formel E?

Die Formel E ist die erste rein elektrischen Rennserie der Welt. Die bis zu 340 PS starken Formel-E-Autos beschleunigen in unter drei Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer, sind aber in der Regel kaum lauter als ein normaler Pkw. Die offizielle Meisterschaft besteht aus 16 Rennen, welche in 10 verschiedenen Metropolen weltweit ausgetragen werden. In Berlin werden in diesem Jahr gleich zwei Rennen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausgetragen.

Wer fährt mit?

2022 sind elf Teams mit 22 Fahrern am Start. Audi hat sich mitsamt seinem Einsatzteam Abt Sportsline nach dem Ende der vergangenen Saison zurückgezogen. Für Mercedes startet Weltmeister Nyck de Vries zum dritten Mal an der Seite von Stoffel Vandoorne. Für Deutschland treten drei Fahrer an: André Lotterer, Pascal Wehrlein und Maximilian Günther, der 2020 das Rennen in Tempelhof gewann. "Das Heimrennen ist das Rennen, auf das man sich im Kalender am meisten freut", so Maximilian Günther. "Vor den eigenen Fans zu fahren, ist ein großartiges Gefühl".

Und auch Andre Lotterer hofft auf ein großes Publikum: "Ein Rennen in Tempelhof ist immer aufregend, insbesondere wenn man weiß, dass die heimischen Fans hinter einem stehen. Der Doppeltermin in Berlin fällt in eine entscheidende Phase der Saison, und ich freue mich darauf, möglichst viele Fans auf den Tribünen zu sehen."

Wo wird der ePrix 2022 in Berlin ausgetragen?

Die beiden Rennen am 14. und 15. Mai werden auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tempelhof ausgetragen – und ebenso wie 2022 auf unterschiedliche Kursvarianten zurückgreifen. Am Samstag wird traditionell gegen den Uhrzeigersinn gefahren, am Sonntag im Uhrzeigersinn. Beide Rennen beginnen gemäß einer vorläufigen Version des Zeitplans jeweils um 15:00 Uhr.

Der 2017 konzipierte Kurs umfasst auf 2,355 Kilometern insgesamt zehn Kurven, ein sehr technisches Infield und mehrere Highspeed-Geraden. Als Besonderheit führt die Strecke im Bereich zwischen Kurve drei und Kurve vier durch einen komplett überdachten Bereich. Die besten Chancen zum Überholen bieten sich voraussichtlich in den harten Bremszonen vor Kurve 1 und 6.

Wann geht es los?

Sowohl am Sonnabend (14. Mai) als auch am Sonntag (15. Mai) sind nach vorläufigen Programm die Tore für Besucher am ehemaligen Flughafen Tempelhof ab 7 Uhr geöffnet. Um 10.45 Uhr starten an beiden Tagen das Qualifying und ab 15 Uhr soll es an beiden Tagen ins Rennen gehen.

Besuchereinlass am 14. und 15. Mai ab 7 Uhr

1. Freies Training (14.5.) : 7.15 - 7.45 Uhr

7.15 - 7.45 Uhr 2. Freies Training (14.5.) : 9.00 - 9.30 Uhr

9.00 - 9.30 Uhr Qualifikation (14.5.): 10.40 - 12.00 Uhr

10.40 - 12.00 Uhr Rennen 7 (14.5.) : 15:00 - 16.00 Uhr

15:00 - 16.00 Uhr 1. Freies Training (15.5.) : 7.15 - 7.45 Uhr

7.15 - 7.45 Uhr 2. Freies Training (15.5.) : 9.00 - 9.30 Uhr

9.00 - 9.30 Uhr Qualifikation (15.5.): 10.40 - 12.00 Uhr

10.40 - 12.00 Uhr Rennen 8 (15.5.): 15:00 - 16.00 Uhr

Wird es ein Rahmenprogramm geben?

Das Allianz E-Village öffnet den ganzen Tag über das Tor zur Zukunft und zeigt Entertainment und Live-Kommentare auf riesigen Bildschirmen, zudem interessante Interviews aus der Boxengasse sowie die neuesten Prototypen und Autos von morgen. In der Gaming-Arena können die Besucher an Rennsimulatoren um die beste Runde fahren und dabei exklusive Preise gewinnen.

Hier finden Sie Informationen zum Rahmenprogamm des Berliner ePrix.

Wird der ePrix 2022 im Fernsehen übertragen?

Ja, die beiden Formel-E-Rennen in Berlin werden live von ProSieben und bei ran.de übertragen. Auf dem Sender ProSieben Maxx kann an beiden Tagen ab 10.30 Uhr die Qualifikationen verfolgt werden. Ab 14.30 Uhr beginnt ProSieben jeweils am 14. und 15. Mai mit Vorberichten die Zuschauer auf die Rennen einzustimmen, bevor der Sender ab 15 Uhr live zu Kommentator Edgar Mielke schaltet, der vom Rennen berichtet. Unter ran.de können außerdem die Trainingseinheiten ab 7.15 Uhr an beiden Tagen verfolgt werden.

Gibt es noch Tickets?

Ja, gibt es. Die Eintrittskarten kosten je nach gewählter Tribüne und Sitzplatz zwischen 49 und 99 Euro. Wer ausschließlich das Allianz E-Village besuchen möchte erhält bereits ab 10 Euro Karten. Der Eintritt für Kinder unter 16 Jahren ist in Begleitung einer erwachsenen Begleitperson frei. Die Karten sind online auf der Internetseite der Veranstalter unter https://tickets.fiaformulae.com erhältlich.

Covid-19: Wie sind die Hygieneregeln beim Besuch?

Der Berlin E-Prix 2022 wird in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden veranstaltet: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zur Corona-Prävention in Berlin.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Flughafen Tempelhof?

Parkplätze gibt es in der Umgebung nur wenige, die Veranstalter empfehlen daher die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Standort ist optimal an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Die U-Bahnstationen Platz der Luftbrücke und Paradestraße (U6) sowie die S-Bahnstation Tempelhof (S41, S42, S46, S47) liegen in fußläufiger Entfernung zum ehemaligen Flughafenareal. Die Haupteingang am Platz der Luftbrücke 1, 12101 Berlin, ist barrierefrei.

Was darf auf das Gelände mitgenommen werden?

Nicht auf das Gelände mitgenommen werden dürfen Waffen jeglicher Art (Messer, Scheren, Hammer, Baseballschläger, Golfschläger), entzündliche Flüssigkeiten (Treibstoffe, Feuerwerkskörper, Sprengstoffe, Glasflaschen, PET-Flaschen und Tetra-Packs über 0.5 Liter, Spraydosen, große Pakete, funkgesteuerte Flugkörper, Schlafsäcke, große Decken und Kostüme, die das Gesicht bedecken.