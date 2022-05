Wasserball Spandau 04 im Pokalfinale am Samstag gegen Waspo Hannover

Duisburg. Gegen Titelverteidiger Waspo Hannover kämpfen die Wasserballer von Spandau 04 am Samstag (18.30 Uhr) um den Pokalsieg. Im Vereinsbad des ASC Duisburg gewannen die Berliner ihr Halbfinale des Final Four am Freitag gegen den ambitionierten Gastgeber mit 18:8 (4:3,4:1,5:3,5:1). Waspo Hannover machte den Einzug ins Finale mit einem deutlichen 26:4 gegen Außenseiter Bayer Uerdingen 08 klar.

In der Partie gegen Duisburg bestimmte Spandau von Beginn an Rhythmus und Tempo. Nach der Anfangsführung von 2:0 und 3:1 verlor der 31-malige Pokalgewinner aus der Hauptstadt allerdings vorübergehend den Spielfaden und musste den 3:3-Ausgleich hinnehmen. Mit einem starken zweiten Viertel erzwang Spandau mit dem 8:4-Pausenstand die Spielvorentscheidung.

Die Frauen von Spandau 04 stehen nach einem Sieg gegen Waspo Hannover ebenfalls im Finale des Pokals. Dort treffen sie am Samstag auf den SV Bayer Uerdingen 08.

© dpa-infocom, dpa:220507-99-193310/2